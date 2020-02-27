Николаевец возмутился постоянным нападкам и угрозам со стороны таксистов «994», которые препятствуют его работе в другой службе

Житель Николаева Сергей Самсоненко, который работает в службе такси «883», заявил о систематических угрозах со стороны водителей службы такси «994».

Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ».

По словам Сергея, около года назад он начал брать заказы в приложении «Тачку», уже тогда случались неприятные ситуации с водителями другой службы такси, которые с периодичностью делали ложные вызовы – только единицы были от клиентов. Похожие ситуации случались и местом его работы на «883». Тогда мужчины просили диспетчера вызвать автомобиль с государственными номерными знаками, как у Сергея, либо по его приезду на вызов сказать, что такси уже не нужно, о чем свидетельствует и отрывок из записанного разговора.

– Та я просто хотел посмотреть, как ты катаешься. – Зачем? – Нравится мне, когда люди бензин катают, топливо выкатывают, деньги свои тратят.

Как рассказывает мужчина, первые угрозы начали поступать в марте 2019 года – водители службы такси «994» во время движения могли «подрезать» его авто и высказывать угрозы.

– Бывало, когда едет по дороге, подрезает автомобиль, открывает окно, и говорит: «Что, ты работаешь еще на Славу? А не хочешь перейти на нормальную базу к нам? Подумай, у тебя есть время, пока не поздно. Как здоровье? Как машина?» – приводит он в пример один из случаев.

При этом, по его словам, таксисты другой базы пытаются не пересекать черту, чтобы не нанести ущерба и не привлекаться за это к ответственности.

Один из звонивших мужчин требовал от него удалиться из приложения, в противном случае собеседник обещал спустить шины, а далее оказать физическое воздействие, если он возьмет еще заказы в мобильном приложении. К примеру, несколько цитат звонившего из этого разговора:

– Я хочу, чтобы ты закрыл приложение «Тачку!», удалил его на**й и не брал там заказы. «Тачку» не катай, потому что найдем и дадим тебе п***ы. – Ты можешь взять заказ и не докатать. – Я тебе развалю кабину, если не будешь понимать.

Как утверждает мужчина, шины на его автомобиле спускают достаточно часто.

Поступали также и звонки с угрозами сжечь автомобиль.

– Слышь, ты, с*ка, я тебя найду, я тебе тачку твою сожгу к е**ням, ты меня понял? Ты меня, б**ть, не понял? Я твою, на**й, машину сожгу к е**ням. Твои колеса еще не спускались? Спустят? В следующий раз получишь по голове.

Один из последних случаев личной встречи произошел 13 февраля на улице 2-й Набережной. Тогда автомобиль облили каким-то напитком, как считает Сергей, в качестве предупреждения.

– Подъезжает джип, как в традициях боевиков, «KIA» или «Hyundai» 2000-х годов, спрашивает, что делаю, а есть ли работа, и потом тихо говорит: «Что мне сделать, чтобы ты не работал на 883?».

Сергей хочет, чтобы в дальнейшем ситуаций с угрозами и ложными звонками не возникало, однако на диалог таксисты не идут.

– Я бы хотел, чтобы они прекратили ко мне подъезжать, прекратились угрозы, – сказал он.

Напомним, что ранее таксисты «Uklon» устроили мини-акцию протеста в центре Николаева из-за «грязных» методов конкуренции со стороны местных баз. А николаевский бизнесмен рассказал, что на него напали таксисты базы «994», которые устроили разборки с водителем «Уклона». Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на базу такси «994», её администраторы сказали, что передали информацию руководству, которое будет решать, давать свою позицию по данному происшествию или нет. Ответа на данный момент не последовало.

Ранее в Николаеве задержали таксиста без лицензии – после этого ДК и таксисты перекрывали Богоявленский проспект.