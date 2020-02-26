Главврач николаевской инфекционки рассказала, сколько койко-мест и средств защиты есть в больнице для борьбы с коронавирусом

Главврач николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала о степени готовности медучреждения к приему больных коронавирусом.

Об этом шла речь в среду, 26 февраля, в ходе брифинга о состоянии готовности Николаевской области к борьбе с коронавирусом, сообщает «Преступности.НЕТ».

На данный момент в больнице, которая обозначена, как учреждение для госпитализации больных коронавирусом, всего 150 койко-мест, из них семь боксов, рассчитанных на 14 пациентов.

— Боксы есть не только в инфекционной больнице, боксы есть и в городских, областных стационарах, но когда надо перепрофилировать, это становится одна большая база на теперешнее время на 150 койко-мест. Есть возможность разрастания до двухсот мест, - сказала Светлана Федорова.

Что же касается комплектации, если случаи заболевания будут одиночными, средств хватит на полгода. На сегодняшний день в больнице есть 286 костюмов спецодежды, 324 респиратора, около 600 защитных масок, 24 пары защитных очков (многоразового использования), около 300 пар защитных перчаток и столько же пар бахил. Защитные средства закупили в январе.

— Сейчас немного паника по поводу коронавируса, но ведь к нам пребывают люди из мест, где есть малярия, лихорадка Эбола, где есть другие заболевания, инфекционная больница всегда готова к этим заболеваниям. Бывают подозрения на такие заболевания, которые мы сейчас здесь не озвучиваем, люди работают, одевают эти костюмы, идут в боксы, собирают материалы. Это все не ново, - отметила главврач.

Светлана Федорова также добавила, что в больнице уже прошли своеобразные учения с одеванием костюмов и пользованием средствами защиты. Также она добавила, что 200 мест – это не конечная цифра. Если пациентов будет больше, в области и городе развернут госпитальную базу, когда пациентов с коронавирусом начнут принимать и другие больницы.

Замглавы ОГА Александр Трайтли, в свою очередь, заверил в том, что, в случае нехватки средств, деньги возьмут из резервного фонда, где на данный момент числится около 20 миллионов гривен.

— Министерство здравоохранения планирует совершить централизованную закупку противозащитных средств и передать нам, и во-вторых, у нас есть такой инструмент в местном бюджете, как резервный фонд – он в областном бюджете составляет около 20 миллионов, которые в случае необходимости может быть очень оперативно, на протяжении дня выделен, то есть я хочу успокоить общественность, что этот вопрос на контроле, - добавил Александр Трайтли.

Напомним, в Николаевскую, как и в другие области, не будут присылать тест-системы для определения коронавируса, их централизуют в Киеве, куда каждая больница будет присылать анализы с подозрением на заражение.

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