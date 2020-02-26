СПЕЦТЕМА Коронавирус: Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус

Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже седьмой день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

С событиями, которые происходили здесь, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

10:01 Количество людей, которые вылечились от китайского коронавируса увеличилось до более 30 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию распространения коронавируса Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса.

Согласно карте отслеживания коронавируса, выздоровели 30 тыс. 98 человек. Больше всего - в Китае (28 839 человек). В частности, в провинции Хубэй уже выздоровели 20 935 человека, при этом скончались на всем материковом Китае - 2715 человек.

За пределами Китая наибольшее количество выздоровевших в Сингапуре - 58 человека, Японии и Южной Корее - по 22.

09:41 Министерство здравоохранения во вторник, 25 февраля, обнародовало видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом COVID-19.

На сайте Минздрава опубликованы два мультипликационных фильма, которые рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

Прежде всего, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

09:26 Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом COVID-19. Об этом пишет информационное агентство ИРНА.

- Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат, - сказал во вторник Харирчи.

Замминистра добавил, что уже начал лечение, и выразил надежду на то, что температура упадет.

9:07 Коронавирус заподозрили у жителя Бразилии, пишет Новое время. 61-летний мужчина вернулся из Северной Италии. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза. В связи с этим Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.