Венгрия устроила провокацию и выставила команду «Закарпатье» на чемпионат «непризнанных» стран

Команда из Закарпатья принимает участие в чемпионате мира среди команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий», который в эти дни проходит в Лондоне.

Об этом в Facebook сообщил украинский волонтер Родион Шовкошитный, сообщает «NikSport».

«Украину там представляет одна команда. Нет, не «ДНР». Нет, не «ЛНР». Это «Закарпатье». Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском. На предыдущем чемпионате там играли украинцы, сейчас – венгры», - отметил Шовкошитный.

Также волонтер сообщил, что команды из так называемых «ДНР» и «ЛНР» тоже принимали участие в чемпионате, однако не прошли квалификацию.

В комментариях к посту также добавили, что среди судей этого турнира – арбитры из Донецка, которые еще три года назад работали в чемпионате Украины. Кроме того, судит турнир известный английский рефери Марк Клаттенбург, который уже завершил карьеру в АПЛ.

«Был недавно в Закарпатье... Так ДНР и ЛНР курят... Ленточки везде, флаги, двойной перевод. Про паспорта я молчу (может, СБУ работает)»,

«А чему вы удивляетесь? Еженедельно бываю в Закарпатье за 20 км от границы. То, что там нет еще ДНР – только заслуга того, что большинство на заработках в Венгрии, где они получают от 800 до 1600 гривен в день, а когда закрыть это – то будет беда», - комментируют подписчики.

Напомним, ранее Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины.

Отметим, в МИД Украины сообщали, что Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области.