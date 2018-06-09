Николаевский бильярдист завоевал второе место на международном турнире в Грузии

Николаевский бильярдист Дмитрий Белозеров стал вторым на международном турнире «Ajara Open 2018», который проводился в Грузии.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «Billiard.net.ua».

Белозерову противостоял Иосиф Абрамов. Ранее двое этих спортсменов уже встречались в финале чемпионата мира по динамичной пирамиде, и тогда победу со счётом 7:5 одержал украинец. В Грузии Иосиф Абрамов взял реванш у своего визави, выиграв со счётом 7:3.

Напомним, что николаевскому гребцу требуется финансовая поддержка, чтобы попасть на чемпионат мира.