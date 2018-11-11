«Он опасный парнишка, пару раз ковырнул меня», – Усик о бое с Беллью

Украинец Александр Усик после победы над британцем Тони Беллью поделился впечатлениями от боя, а также рассказал о планах на будущее.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

По словам 31-летнего боксера, в первых раундах он получил задание от команды быть сконцентрированным и наблюдать за действиями соперника.

- Я следовал установке, которую мне перед боем давал мой тренер. Тяжело сдержать себя, не начать драться, - рассказал он о первых четырех раундах. - Концентрация в первых раундах – это задача угла. В углу мне говорили, что в каждом раунде я должен быть сконцентрирован, смотреть, что он делает. И он опасный парнишка, он пару раз ковырнул меня.

После боя британец назвал Александра великим чемпионом, однако сам он более скромен на этот счет:

- Он поблагодарил, я его тоже. Это сильный боксер, сильный отец. Такие бои – с такими мужиками хочется боксировать, а не с болтунами. Он сказал, что я великий, но я так не считаю. Он сказал – «гаси всех также».

Также Усик отказался утверждать, что этот бой – последний для него в тяжелом весе, хотя ранее рассказал о цели стать абсолютным чемпионом в супертяжах.

- Нельзя резко бросаться словами, надо профессионально подходить ко всему. Сейчас меня беспокоит только отдых, этот год был очень тяжелым и успешным, - сказал он.

Отмечается, что Александр Усик после 7-го раунда проигрывал Тони Беллью по мнению двух судей из трех. Мексиканец Алехандро Лопес (68:65) и британец Стив Грей (67:66) отдавали перевес хозяину ринга, а россиянин Юрий Копцев насчитал ничью (67:67). В результате украинец одержал досрочную победу в 8-м раунде, отправив Беллью в нокаут.