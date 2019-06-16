Футболисты сборной Украины сорвали пресс-конференцию, вбежав в зал и облив тренера шампанским

После победы на Чемпионате мира молодежная сборная Украины по футболу сорвала пресс-конференцию тренера Александра Петракова.

Ранее сообщалось, что футболисты молодежной сборной Украины (игроки в возрасте до 20-ти лет) победили сверстников из Республики Корея (3:1) в финальном матче чемпионата мира, который завершился в Польше.

Соответствующее видео опубликовано на странице ФИФА в Twitter.

Игроки ворвались в зал, облили тренера шампанским и прыгали вокруг стола с криками «Чемпионы-чемпионы! Оле-оле-оле!».

Напомним, что в полуфинале чемпиона украинская «молодежка» обыграла Италию