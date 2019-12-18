В Италии в кампании против расизма в футболе использовали изображения обезьян

В Италии руководители футбольного чемпионата (Серия А) запустили кампанию против расизма в футболе и использовали для этого изображения обезьян.

Как пишет Европейская правда, заявление о начале кампании размещено на сайте Серии А.

Так, в рамках кампании будут использовать ряд постеров, на которых изображены обезьяны и надпись «Нет расизму». Плакаты, среди прочего, должны быть выставлены в штаб-квартире Серии A в Милане.

Во время презентации были представлены три постера, на которых изображены обезьяны в цветах клубов, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто.

«Для художника нет ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей своей работой. Концепт, эстетика, реализация. Этим триптихом я попытался сказать, что мы - сложные и захватывающие существа. Мы можем быть печальными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами, но, в конце концов, нас определяют наши действия, а не цвет кожи», - пояснил Фугадзотто.

Замысел автора кампании и руководителей чемпионата не поняли в организации, которая борется с расизмом в футболе.

«Итальянский футбол снова лишает мир дара речи. В стране, в которой власть не справляется с расизмом неделю за неделей, Серия А запускает кампанию, которая выглядит как неудачная шутка... Трудно понять, о чем они думали, с кем советовались? Пришло время для прогрессивных клубов в лиге, чтобы их голос был услышан», - говорится в заявлении FARE.

Отмечается, что итальянский футбол давно известен проблемами с расизмом. В ноябре игрок итальянской «Брешии», который также выступал за сборную Италии, Марио Балотелли едва не ушел с поля из-за болельщиков, которые выкрикивали расистские лозунги в его адрес.

В декабре редакция итальянской газеты Corriere dello Sport поместила на первую полосу фотографии игрока «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга, подписав их «Черная пятница». Редакция не стала извиняться, несмотря на критику ряда футбольных клубов и нескольких организаций.

Напомним, в ходе матча между командами «Шахтер» и «Динамо» болельщики «Динамо» в течение матча скандировали нецензурные слова и «укали» как обезьяны в адрес бразильцев «Шахтера». На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам, расплакался и показал неприличный жест.

Позже харьковская полиция открыла дело против болельщиков «Динамо», которые выкрикивали расистские лозунги в сторону капитана «Шахтера».