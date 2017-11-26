Штаб АТО официально пока не подтверждает захват бойца ВСУ в плен луганскими боевиками

Роман Фурсенко Штаб антитеррористической операции на Донбассе по состоянию на утро 26 ноября 2017 года официально не подтверждает захват в плен украинского военного под Крымским Луганской области.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил спикер штаба АТО Василий Лабай.

- Достоверной, подтвержденной информации по этому поводу у меня пока нет. Мы видели то видео и сейчас ответственные органы изучают его. Если этот факт действительно подтвердится, то я убежден в том, что украинская власть будет бороться за скорейшее его освобождение, так же, как и за других украинских заложников, - заявил Лабай.

Как известно, 23 ноября под Крымским произошел бой с незаконными вооруженными формированиями и сообщалось о четырех погибших бойцах ВСУ в этом столкновении. Позже стало известно, что еще двоим бойцам удалось вернуться. Речь шла о военнослужащих 16-го отдельного мотопехотного батальона, который входит в состав 58-й ОМБр. В итоге стало известно, что в плен к боевикам попал военнослужащий батальона Роман Фурсенко.