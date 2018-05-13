«Вранья я не вижу вообще»: Боевики ДНР опубликовали пропагандистское видео с перешедшим на их сторону николаевским морпехом

Сбежавший в ДНР николаевский морпех В четверг, 10 мая, на видеохостинге было опубликовано видео с участием николаевского военнослужащего, который перешел на сторону боевиков «ДНР», на котором его ведут по Донецку и якобы «берут интервью».

Соответствующий видеоролик размещено на Youtube-канале «НоворосиияТВ».

Как известно, 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

После чего его жена Оксана заявила, что не верит в его предательство.

В ходе данного «интервью» Чмиль сказал, что был вынужден пойти на контрактную службу, поскольку «в Николаеве нет работы». Далее на видео к боевикам ДНР, которые показывают николаевцу город, подходит женщина, которая спрашивает у сбежавшего морпеха: «Как же ты мог?», обвиняя украинских военнослужащих, в том числе и его, в обстреле Донбасса.

– Вранья я не вижу вообще. Я сейчас стою как овца заблудшая. Внушали одно, говорилось одно, а сейчас я смотрю и вижу совсем другое. Для меня просто шок. Самый большой шок – это дети. Я просто сам отец, – сказал Чмиль.

Напомним, что Россия выдала кадры из компьютерной игры за доказательства сотрудничества Пентагона с ИГИЛ.