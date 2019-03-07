Контрразведка СБУ задержала замдиректора департамента мэрии Харькова за работу на ФСБ

Сотрудники СБУ задержали заместителя директора Департамента Харьковского горсовета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.

Об этом на брифинге заявил представитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк.

По его словам, чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета был задержан по результатам спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины. Чиновника завербовали полковник ФСБ РФ Александром Ушаковым на территории России в 2017 году.

«Ушаков является офицером второй службы ФСБ РФ, к основным задачам которой относится жесткий контроль именно в общественно-политической сфере», – отметил представитель контрразведки.

«Обращаю внимание, что офицер ФСБ РФ Александр Ушаков по документам является« помощником министра образования» Нижегородской области. Эта должность используется российской спецслужбой как прикрытие, в частности для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины», - подчеркнул Владимир Настюк.

Завербованный замдиректора департамента Харьковского горсовета передавал своим кураторам информацию о молодежных организациях, национально-патриотических объединениях, лидерах движений, их деятельности, а также финансировании религиозных громад разных конфессий.

Завербованному чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По данным источника «Депо», задержанный – Семен Хмельницкий, заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. В СБУ эту информацию не подтвердили, сославшись на тайну следствия.

Напомним, как в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство.

Задержанным оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако.

А ранее ранее оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. Позже оказалось, что один из задержанных - николаевский скульптор Дмитрий Кореновский. Через время в Николаеве суд отказался утверждать сделку с скульптором Кореновским и его подельником, которые шпионили для спецслужб РФ.

В 2017 году СБУ задержала чиновника из секретариата Кабмина по подозрению в шпионаже на РФ. Чиновником, которого сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в деятельности в интересах спецслужб России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.