Жена капитана очаковского судна «ЯМК-0041» послала обращение Путину с просьбой о помиловании ее мужа

Виктор Новинский Жена капитана очаковского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помиловать ее мужа.

Об этом сообщил экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов у себя на странице в Facebook.

В письме супруга Татьяна жалуется, что с момента задержания ее мужа у семьи нет финансового обеспечения. Также женщина указывает на то, что все члены экипажей российского судна «Норд» и «ЯМК-0041» находятся дома за исключением Виктора Новицкого.

«Наша семья полностью обесточена в материальном плане, из всех членов команд «Норд» и «ЯМК-0041» в данный момент не в родном доме находится только мой муж. Пожалуйста, окажите содействие, чтобы Виктор Новицкий точно так же вернулся в свой дом, как вернулся капитан судна «Норд» Владимир Горбенко», - говорится в обращении.

Гордей Белов также отметил, что приехал в Москву и лично занес обращение в общественную приемную Путина, при этом добавив, что, по его мнению, украинские СМИ, после захвата украинских моряков в Керченском проливе, перестали обращать внимание на историю с членами экипажа очаковского судна.

«Сегодня я завез её (супруги - ПН) обращение в общественную приёмную президента Российской Федерации. От себя добавлю, что большая часть Украинского истеблишмента и практически все Украинские СМИ, после Керченского инцидента, переключились на тему наших арестованных моряков, а про Виктора Новицкого попросту забыли. Присоединяюсь к стремлениям Татьяны и верю, что скоро Виктор будет дома», - написал Гордей Белов.

Как известно, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041». Позже стало известно, что капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя – ему изменили меру пресечения на под подписку о невыезде.