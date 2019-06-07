РФ потеряла контроль над наемниками, – Президент Зеленский заявил, что ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

– Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, - сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

– Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной, - заявил Президент.

Напомним, что ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ» на огонь боевиков.