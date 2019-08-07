Начальник Генштаба рассказал детали гибели украинских морпехов на Донбассе

Четверо украинских морских пехотинцев погибли во время обустройства окопа от взрыва минометной мины, которую боевики для запуска привязали к гранатометному выстрелу.

Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал во время брифинга 7 августа.

– Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82 мм, и попала в окоп, где военнослужащие проводили инженерное обеспечение своих позиции. Ответ военнослужащие были готовы предоставить, но противник покинул свою позицию, - сказал командующий сил ООС Руслан Хомчак.

Также Хомчак отметил, что за период перемирия с 21 июля в зоне проведения операции Объединенных сил погибли шестеро и ранены девятеро украинских военнослужащих. В основном обстрелы боевиков хаотичные, но в районе Павлополя и Светлодарска были случаи прицельного открытия огня.

Напомним, что 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

7 августа Президент Украины Владимир Зеленский утром провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил обострение ситуации на Донбассе.