В Кремле дали свою версию разговора с Зеленским: Путин настаивает на особом статусе Донбасса и «прекращении обстрелов мирных жителей»

У президента Российской Федерации Владимира Путина предоставили свою версию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и настаивают на выполнении их условий.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Как известно, Президент Украины утром 7 августа провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил обострение ситуации на Донбассе.

«Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», – говорится в сообщении.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.