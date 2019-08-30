Боевики «ДНР» заявили, что бойцы «Азова» взяли в плен не одного, а троих «военнослужащих народной милиции»

Представители так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что бойцы полка «Азов» на Светлодарской дуге взяли в плен не одного, а троих «военнослужащих».

Соответствующее заявление распространили сайты сепаратистов.

Как известно, бойцы полка «Азов» обезвредили вражескую диверсионную группу на Светлодарской дуге. В ночь на 29 августа они уничтожили четырех боевиков, еще один был взят в плен. Позже в штабе ООС показали фото пленного. Он рассказал, что их послали на передовую в качестве наказания.

В «ДНР» считают, что троих их «военнослужащих» содержат на базе «Азова» в населенном пункте Новолуганское и их, по уверению сайтов сепаратистов, якобы не хотят передавать вышестоящему руководству.

Напомним, что 30 августа из-за полученного в результате обстрела ранения скончался военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Савинов.