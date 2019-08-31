В ООС сообщили, что боевики «ДНР» сначала запросили режим «тишина», а потом обстреляли позиции ВСУ

Захваченный в плен боевик В штабе ООС сообщили, что в субботу, 31 августа, незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим «тишина» до 16:00 в районе Светлодарской дуги, а затем обстреляла позиции ВСУ с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В штабе сообщили, что боевики в своем обращении призвали Объединенные силы дать возможность забрать тела своих погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка «Азов» в районе Светлодарской дуги.

«Украинская сторона, следуя основам международного гуманитарного права, ряда международно-правовых соглашений о защите жертв войны, а также морально-этическим нормам подтвердила запрос на режим «тишина» на вышеуказанный период времени. Однако, враг имел другую цель – воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и ударить по нашим подразделениям. С этой целью они, нарушая режим «тишина», дерзко начали обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие «уже давно привыкли не верить российским наемникам, поэтому были готовы к такому развитию событий».

«Во время мощного вражеского обстрела все же не обошлось без санитарных потерь - один наш военнослужащий был ранены. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести. Зная о том, что украинская сторона, всегда придерживается данного слова, эти «волки в овечьей шкуре» решили этим воспользоваться и прикрыли свои черные замыслы благими намерениями. Хотим напомнить обманщикам украинскую народную пословицу: не буди лихо пока оно тихо», – резюмировали в ведомстве.

Как известно, бойцы полка «Азов» обезвредили вражескую диверсионную группу на Светлодарской дуге. В ночь на 29 августа они уничтожили четырех боевиков, еще один был взят в плен. Позже в штабе ООС показали фото пленного. Он рассказал, что их послали на передовую в качестве наказания.

Позже представители так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что бойцы полка «Азов» на Светлодарской дуге взяли в плен не одного, а троих «военнослужащих».