«Любая война заканчивается дипломатией. И у нас так будет», - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается дипломатией, и конфликт с РФ не исключение.

Об этом он сказал в ходе встречи с добровольцами в Золотом.

Ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом "Нацкорпуса" на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны «Азова» отказались это сделать.

«Мы можем и не решить всю эту историю, может быть. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но там не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», - сказал Зеленский.

По его словам, дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным, «а разведение - условие Минска, при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить».

В ответ на слова добровольца о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика страны станет сильнее, Зеленский сказал, что в условиях войны этого не получится.

«Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, - инвестиции ноль. Страна, в которой война, рабочие места никогда не прибавляются, а только уменьшаются. Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Пока стреляют - экономики не будет», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в штабе ООС заявили, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам. Утром, 28 октября, к представителям «Национального корпуса», которые находятся в Золотом-4, прибыли полицейские.