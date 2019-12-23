Путин открыл железнодорожную часть моста в оккупированный Крым – у Зеленского отреагировали

Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщает «Крым-информ».

Поезд с Путиным совершил поездку со станции Тамань-Пассажирская до Керчи. Президент России ехал в кабине машиниста.

- Мы восстанавливаем это движение, потому что впервые движение между Петербургом и Крымом (а первый поезд был Петербург – Севастополь) было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014-м. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту, - заявил Путин.

Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.

Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста: "Поехали" pic.twitter.com/NwTasAEWI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

‘Значительно мягче идёт, чем автомобильный’ Путин в кабине поезда уже на Керченском мосту pic.twitter.com/KAkBYKyawt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) December 23, 2019

В Представительстве президента Украины в АРК назвали действия РФ грубым нарушением норм международного права. Об этом говорится в сообщении представительства в Facebook.

«Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении.

Также в представительстве напомнили, что любой въезд или выезд в Крым должен происходить по согласованию с Киевом и через пункты пропуска на административной границе.

«Подчеркиваем, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины», — добавили в представительстве.

Напомним, 16 мая 2018 года между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.

Ранее Евросоюз неоднократно осуждал строительство Керченского моста.

Отметим, николаевский видеоблогер проехался по «крымскому» мосту в Россию – его оштрафуют и внесли в базу «Миротворца».