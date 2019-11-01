Про спорт, через историю и простую математику…

Здравствуйте друзья. Тема финансирования спорта, это вечная тема , которая уверен волнует как тренеров так и спортсменов. Особенно, что касается спорта высших достижений. Ведь именно по успехам на спортивных аренах узнают о Украине.

Весь мир знает наших прославленных спортсменов, чемпионов и призеров Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы, Международных турнирах, по их победам и рекордам.Так же мы все гордимся выступлениями наших спортсменов на внутренних Чемпионатах и Национальных турнирах.

Но от лирического отступления перейдём к истории и цифрам.

И так 23 февраля 2016 года Глава Николаевской ОГА утвердил распоряжение №56-р про суточные нормы на питание спортсменов Николаевской областной ШВСМ и ЦОП. Которое было разработано уже бывшим начальником отдела по вопросам развития физической культуры и спорта Николаевской ОГА неким Садовским А.В.. В этом распоряжении норма суточного питания составляет 170 гривен в сутки на одного спортсмена. Согласно положению по ШВСМ спортсмены стоят на питании в течении всего года, а именно не менее 250 дней в году.

Уже в октябре 2018 года, приемник Садовского, а в не давнем прошлом верный заместитель шефа, некий Гинкул В.Н. на депутатской комиссии по делам спорта, прося увеличить финансирование спортсменов Николаевской ШВСМ, так же подтвердил норму обеспечения 170 гривен. Но при этом посетовал, что спортсмены ШВСМ обеспечены всего на 40%;, от не обходимой суммы. И что на питании спортсмены находятся 24 дня каждого месяца.

А теперь переходим к цифрам. Согласно утверждениям чиновника кем является Гинкул В.Н утверждённый не так давно в должности начальника спортивного управления, следует, что спортсмены ШВСМ находятся на довольствии 288 дней в году. Но мы возьмем для расчёта количество дней предусмотренных положением ШВСМ, а именно 250 дней, количество спортсменов начиная с 2016 года по 2018 год и заявленные( 40%) что составляет 68 гривен в сутки на одного спортсмена. От 170 гривен (100%)

Согласно полученным документам количество спортсменов ШВСМ в 2016 -2017 годах составляет 115 человек, по каждому году. В 2018 году спортсменов стало не много меньше, всего 109 человек

И так исходные цифры есть перейдём к расчётам.

Сначала определим сколько же спортсмен ШВСМ обязан получать в полном объеме за год.170 гривен, умножаем на 250 дней и получаем 42 500 гривен в год.

Но так как у нас заявлено всего 40% от этой суммы, то цифра якобы получаемых денег гораздо скромнее. Смотрите сами; 68 гривен, умножаем на 250 дней и получаем 17 000 гривен в год, якобы полученных денег.

Теперь посчитаем сколько же спортсмены ШВСМ якобы получили денег в целом по каждому году отдельно.

115 спортсменов, умножим на 250 дней и на сумму 68 гривен заявленных чиновником.Получаем за 2016 год, а так же 2017 год по 1 955 000.00 гривен( один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч гривен) соответственно.

В 2018 году спортсмены ШВСМ якобы получили 1 853 000.00 гривен (миллион восемьсот пятьдесят три тысячи гривен) 109 умножаем на 250 дней и умножаем на 68 гривен.

Все цифры можно проверить просто взяв калькулятор.

Но и это не самое интересное. В сопроводительном письме к спискам спортсменов ШВСМ указаны совершенно другие цифры.Например в 2016 году на питание спортсменов потрачено всего 486 734, 40 гривны( четыреста восемьдесят шесть гривен 40 копеек) на 115 спортсменов.

В 2017 году 560 497, 08 грн.( пятьсот шестьдесят тысяч четыреста девяносто сем гривен 08 коп) на 115 спортсменов.

В 2018 году на 109 спортсменов потрачено 746 956, 46 (семьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть гривен 46 коп.).

И теперь возникает несколько вопросов. Когда чиновник врал, тогда в октябре 2018 года, напаривая депутатам, про дайте больше денег, а то 170 гривен положено, а обеспечили нас всего на 68 гривен?

Или подсовывая на подпись документ, новому старому областному заму по гуманитарным вопросам Трейтли?

Знают ли спортсмены ШВСМ, что они якобы получаю круглогодично тысячи на питание?

Так же вопрос, почему 170 гривен,снижаться на 68 гривен в докладе депутатской комиссии в 2018 году и падает до уровня 17 гривен в день в 2016 году, 19 с половиной гривен в 2017 году, и 27 гривен в 2018 году в документе подписанном уже при новом режиме?

Вызывает ряд вопросов и сам список Николаевской областной ШВСМ?

Ну и главный вопрос может ли спорт высших достижений развиваться на 170 гривен в день, а может спортсмену достаточно 68 гривен в день для высоких показателей. Ну и наверно феноменального результата можно добиться за 27 гривен.Наверное так думают все те кто устанавливает нормы, утверждает их и выдает отчеты по фактическому освоению…

Все указанные документы прилагаться, смотрите, считайте, думайте. Особенно это касается спортсменов которые состоят в списке областной ШВСМ, ведь это ваши деньги.