Деньги, личности, события…

Здравствуйте друзья. Последнее время Николаев и его окрестности пестрят криминальными и около криминальными новостями.

То стрельба, то ограбления, то аварии, обыски, то якобы вымогательства.

На последнем хотел бы остановиться подробнее. И всё по порядку и максимально нейтрально, но в хронологии событий, а так же примеров из истории данного явления и его природы. А так же причинно-следственных связей.

Один предприниматель, Вячеслав Осётров который действительно является совладельцем Спортивного Клуба «Цитадель» и фактически идейным вдохновителем коллектива единомышленников, которые фактически своими руками создали Клуб с нуля с благородной целью развивать направление развития спорта и здорового образа жизни для населения города.

Знаю , это не понаслышке, а как человек который консультировал и помогал с медиа поддержкой с СМИ в частности интернет издания Преступности нет, которое давало материал в день открытия данного СК «Цитадель». Это не большая справка о человеке, фото которого показаны на многих сайтах в достаточно оригинальной интерпретации.

И так Вячеслав Осетров, даёт ссуду некоему предпринимателю, который, скорее всего, обратился к Осетрову за помощью, а возможно предложил выгодные условия делового партнёрства. Опять же это мои личные предположения, как было на самом деле уверен, знают они сами.

Вячеслав Осетров даёт средства под примерно 30%, что является его законным правом. Хотя возможно кто-то назовёт этот процент завышенным, но давайте не будем забывать высокие степени риска в нашем государстве в силу разных обстоятельств.

Вторая сторона соглашается на эти условия и берёт деньги.

И возможно в срок, по не известным нам причинам, не желая отдавать взятую ранее достаточно значительную сумму включая проценты за пользование деньгами, придумывает « интересную историю» с оттенком боевика в стиле аля 90-е. Которая поверьте, стара как мир и имеет массу аналогий и примеров из истории не только нашего государства, а и в целом любого другого, когда дело касается финансов.

Пара наглядных примеров. Один кум занимает своему куму 1000 американских рублей на приобретение автомобиля, сроком на неделю. Все счастливы, довольны. Проходит год, кум напоминает куму, про долг, а тот в свою очередь, слетав трижды на заграничные курорты всей семьей, доделал ремонт в квартире и уже успел её обставить. Заявляет, что денег нет, мол, жди.

Слово за слово, кум, который давал деньги на неделю, прождав мягко говоря, гораздо больше, даёт своему родственнику пару оплеух на глазах его жены.

Получивший оплеухи бежит в полицию и пишет заявление, что с него честного труженика и примерного семьянина, некий негодяй, угрожая лишить самого дорогого, а именно жизни и здоровья, избив до полусмерти, хотя пришел писать заявление своими ножками и с одним синяком. Просит защиты от злодея лиходея. Вот, мол, у меня и свидетель есть, чудом уцелевшая жена и вовремя подоспевшие соседи…

Полиция естественно после таких доводов, по заявлению и показаниям свидетелей оформляет задержание, рапортуя на всех уровнях про задержания гангстера вымогателя душегуба.

И едет куманёк в СИЗО на полгода, за свою же доброту и желание помочь близким. Не взяв не расписки, ни договора займа, кум же всё-таки.

Это реальная история одного моего знакомого.

А вот ещё одна, уже с более красочными и сочными подробностями история с реальными персонажами.

Есть у нас в городе некий предприниматель по фамилии Гордиенко Александр Владимирович 1976 года рождения, который на свои предпринимательские цели так же занимал деньги, то в банках, то у коллег предпринимателей, и разных других порядочных людей. И так как берешь чужие и на время, а отдаёшь свои и на всегда. Разыгрывал «комедии» и разного рода комбинации, чтобы только не отдавать положенного. А так же мастерски выдумывал сюжеты остросюжетных фильмов с реальными персонажами, где было все и батарея с прикованным человеком и поездки в лес и пресс родственников.

А ещё Александр Гордиенко у которого престижная машина Фольцваген Туарег с модным номером 3333, который часто можно видеть в городе Николаеве и Одессе, где у данного гражданина есть несколько объектов недвижимости, предусмотрительно оформленных на маму. И Александр, ещё очень любит практику когда, очень не любит платить за оказанные ему услуги. Будь то электрику Сергею из Одессы, который работал у него по найму на тех же объектах недвижимости гражданина Гордиенко. Толи бригаде строителей которые делали ремонт фасада на улице Чкалова в городе Николаеве на магазине, который принадлежал выше указанному гражданину.

Например, электрику в Одессе не доплатил за работу порядка 1000 американских рублей. Строителям в Николаеве остался должен 500 американских рублей. То есть человек, если его можно так назвать, который ездит на машине в несколько десятков тысяч американских рублей, оскорбляет неуплатой за работу простых работяг.

А то как этот персонаж поступил с гражданином Дорошем и его семьей. Вы можете в подробностях почитать в приговоре Заводского суда города Николаева 13 сентября 1998 года над гражданином Гордиенко А.В., который случайно оказался в моём почтовом ящике несколько лет назад. В котором определен срок 8 лет ИТК усиленного режима, предусмотренного ст.144 УК Украины. Отбывал срок данный персонаж, в ИТК №10 в городе Херсоне и вышел по УДО, просидев чуть больше 4 лет.

И сразу вопрос к знатокам, кто выходит с зоны по УДО, имея такую колоритную статью???

К чему все эти примеры скажете вы. А к тому, что кто там с кого чего и по какой причине требовал, надо очень тонко разбираться.

Во всех выше приведённых случаях документов о даче в займы и сроках отдачи пока не предоставлены. Из чего следует, что все эпизоды были оформлены на словах и на доверии. Что делать, как показывает практика категорически нельзя, даже с родственниками, друзьями и конечно знакомыми и не знакомыми людьми.

Поэтому можно предположить, что Вячеслав Осетров и другие парни, которые присутствуют в материалах дела и на фотографиях в суде, являются лицами, пострадавшими от своих доверительных отношений к другим гражданам в желании этим самым гражданам помочь…

И в завершение увлекательное чтиво Приговора Заводского суда города Николаева, о том, как именно выглядит вымогатель и негодяй на 9 страницах…

Следим за событиями, не спешим с выводами и сохраняем ясность ума, дабы самим не стать героями похожих историй.

До новых встреч. Приятного чтения.