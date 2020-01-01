Круглогодичный учебно-тренировочный сбор, как это выглядит на самом деле…

Здравствуйте друзья. Невзирая на праздничную суету не будем забывать о делах насущных и поговорим немного о спорте. А именно про круглогодичный учебно-тренировочный сбор в Областной ШВСМ. А по простому сказать годовая зарплата спортсменов.

На примере одного отделения спорта, покажу как круглогодичное финансирование на питание спортсменов в 2019 году, то есть минимум 10 ведомостей о получении на персональные карточки превращается в две с ответственным за выдачу денег спортсменам, тренером Скороходом. А так же в списке отделения, на круглогодичном питании стоит 7 спортсменов, а в двух полученных от Николаевской ОГА значится в одной 2, в другой 4, то есть всего 6 человек. Соответственно суммарно спортсменами отделения за 2019 год получено, аж 7 тысяч 290 гривен.

Хотя судя по ответу по другому отделению все спортсмены получают финансирование на персональные банковские карточки.

И если по отчету начальника спорт управления значится 40% обеспечения всех спортсменов ШВСМ, а это напомню 68 гривен в сутки на протяжении 250 дней согласно положению про деятельность ШВСМ, то почему суммы выданные спортсменам за 2019 год гораздо скромнее?

Возникает вполне логичный вопрос. А нужна ли в Николаевской области такая структура, как Областная ШВСМ на содержание которой, ежегодно из областного бюджета выделяется больше трех миллионов гривен?

Если до спортсменов отделения, где до 2019 года числилась Ольга Харлан, перепадает, аж 7 тысяч гривен за 2019 год..

Так кого мы всё таки содержим в Областной ШВСМ?

Заданный вопрос и ответ на него, а так же список спортсменов отделения прилагается.