Бурная река бреда... течет четвертый год

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Пожалуй, вот тот самый материал, который может объяснить то, что сейчас происходит в Николаевском областном совете. https://news.pn/ru/politics/151370

Бурная река бреда взяла свой исток ровно 4 года назад. Именно тогда под присмотром людей из Киева, новосозванные депутаты расставляли обусловленные заранее отметки. Символично голосовали по фракциям. В буквальном смысле символично: кто перевернутыми галочками (собственно такими же вверхтормащечными были и их дальнейшие голосования), кто крестиком, кто галочкой с точечкой посередине, похожей на мишень, и т.д.

Тогда все не скрывали, что Виктория Москаленко - креатура Вадима Мерикова. Ещё бы, кому как не ей, адвокату николаевского Майдана возглавить власть, которая все будет делать по-новому. Надо отдать должное, такого как сейчас, раньше действительно не было. После смещения Мерикова с должности (по официальной версии он ушел по собственному желанию, но все знают, что его "попросили" после "карьерной" переписки), кресло под Москаленко шаталось постоянно. Но женщина, которая "не держится за должность" осталась на плаву.

Мне откровенно не понять, как вот эти вот все кадровые перестановки могут поменять ситуацию внутри облсовета. Вот все эти шушуканья по кабинетам, в столовой - они что наполняют бюджет? От того, кто сядет в кресло главы резко отремонтируется шахматный клуб, заработают амбулатории, Николаев перестанет быть островом в океане бездорожья? Максимум, что изменится, так это благоустроится какой-то новый округ, как сейчас Витовский район, от которого избиралась Москаленко.

Следующий год - это год предвыборного пиара. Учитывая то, что бюджет готовит ОГА, мне немного непонятно, зачем администрация уделяет время "играм престолов". Не логичнее было бы искать голоса "за" бюджет 2020, прописав там "хотелки" тех депутатов, кого они уже сейчас видят на борту зелёной яхты?) Или прописать бюджет так, чтобы эти депутаты ничего не успели, и чтоб глобальные проекты реализовывались осенью следующего года, сразу после прихода нового созыва?

Вот правильно сказал четыре года назад Федор Барна, комментируя "крестики-нолики" при должностных назначениях: "Собрались тут разные интересные личности". И не поспоришь: разные и интересные. Прям лебедь, рак и щука - что-то делают, а воз с ворохом проблем Николаевщины там же, где и четыре года назад. Если не дальше от пункта назначения: "Комфороная жизнь".

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Александра Ющишена-Вязникова

Журналист

Бурная река бреда... течет четвертый год
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