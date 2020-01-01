Анатомия любви к мальчику Саше

I. Сколько сердец – столько родов любви
В свидетельстве о рождении «Мальчика с бычками» значится имя Саша. Он – городская скульптура. Стоит в Николаеве на 8-м Причале.
Горожане успели полюбить бронзового удильщика, скорее схожего внешне с учеником 22-й школы, который отложил английскую грамматику, аккуратно сунул скрипку в футляр, и тайком сбежал с дворовыми пацанами порыбачить на лимане.
Однако сколько сердец в нашем чудесном городе, столько и родов любви: сопереживающая, благонравная и крахмальная, а бывает и хамовато-фривольная.
И все потому, что кому-то Саша приходится внуком, другим – сынком, а третьим ровесником, а с таким можно и в «лошадки» поиграть, повисеть на плечах, а то и вовсе сесть на шею…
II. Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку
Бронзовый мальчик Саша – сакраментальный символ города над Бугом.
Во-первых, он получил удочку, и сумел поймать свою рыбу. Даром, что злонамеренные неизвестные руки попытались выдернуть из его бронзовых пальцев это древнее орудие добывания пищи насущной, которое, собственно, и спасало в лихолетья здешний люд.
Во-вторых, аполитичный «мальчик с бычками» крепко-накрепко свяжет все поколения николаевцев.
В-третьих, Саша –знак экологического качества Южного-Бугского лимана, гарант живучести и обороны биоресурсов.
В-четвертых, «Мальчик с бычками» предмет любви и заботы горожан, кровеносный сосуд между городом и его жителями.
Немаловажно заметить, что у бронзовой группы, Саши, кота и бычков, на 8-м Причале отдельная биография и легенда.
Об этом и многом другом вы узнаете в продолжении.
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