Мэр Николаева назвал «гнилым пиаром» действия нардепа, который снес забор депутата горсовета от «Самопомощи»

Мне горько за наше государство, где депутаты Верховной Рады ради гнилого пиара готовы заниматься чем угодно, но не тем, ради чего их избирали.

Такое заявление Александр Сенкевич сделал в видеобращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook, комментируя действия народного депутата Сергея Каплина, который вместе с местными активистами снёс забор, установленный депутатом горсовета Вячеславом Апанасенко из фракции «Самопомич».

– Дело не в том, что депутат городского совета – мой однопартиец, и не в том, что управление архитектуры уже направило письмо о самостоятельно демонтаже временного сооружения, и даже не в том, что я подписал решение исполкома о его принудительном демонтаже. Дело в том, что мне горько за наше государство, где депутаты Верховной Рады ради гнилого пиара готовы заниматься чем угодно, но не тем, ради чего их избирали, - заявил Сенкевич.

При этом он добавил, что по его мнению, вместо того, чтобы вносить изменения в законопроекты, народные депутаты, приезжающие в Николаев только говорят о том, что они возобновят судостроение.

- Решил я дать совет. «Уважаемые, посещайте пленарные заседания и принимайте законы, которые поменяют нашу страну, - сказал Сенкевич.

Как известно, в 2016 году жители дома по указанному адресу возмутились тем, что депутат Апанасенко на территории подвала их дома построил себе из офиса квартиру и захватил прилегающую к его входу территорию, обнеся ее бетонным забором. После того, как со стороны власти не было предпринято никаких действий, николаевские активисты разобрали забор депутата Апанасенко, который занимал придомовую территорию.

Отметим, что днем ранее, 7 июля, Вячеслав Апанасенко заявил, что готов снести ограждение возле своего помещения только при соответствующем решении управления архитектуры и градостроительства горсовета или же суда. Депутат продемонстрировал некоторые документы относительно скандального участка и уверен, что даже если вопрос будет рассматриваться в суде, то решение будет на его стороне. Кроме того, депутат возмутился, что в этом же дворе есть ряд других незаконных объектов: гаражи, пристройки, но никто не проводит акции протеста возле них. Апансенко считает протесты против его забора политическим заказом. Кроме того, он связывает акцию по сносу забора с нападением на него и обливанием бензином его ресторана.

Напомним, что после скандалов Апанасенко и активистов Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева проверить законность установки этого забора.

Позже Ермолаев заявил, что комиссия, созданная из специалистов мэрии, департамента ЖКХ и администрации Центрального района, установила, что забор по улице Артиллерийской, 2 установлен самовольно, и поэтому он должен быть демонтирован.