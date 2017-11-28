«Если нас привезут в Центральный суд, то нас освободят», – «Наум» пожаловался, что его и подельников судят не в том суде

Игорь Науменко (по центру на фото) со своим адвокатом Екатериной Сидорчук и сотрудником конвоя Игорь Науменко, известный как «Наум», который вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым был задержан за вымогательство, пожаловался на то, что уголовное производство против них рассматривают только в тех судах, которые, по его мнению, выгодные прокуратуре.

Об этом он заявил сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе заседания адвокаты обвиняемых начали утверждать, что в материалах производства нету постановления об определении подследности за следственным управлением Главного управления Нацполиции. Сторона защиты ввиду этого считает, что добытые этим органом доказательства являются недопустимыми.

– Изначально нас судья Терентьев судил 15 раз подряд в Николаевском районе. Почему это происходило? Есть этому объяснение? Если следственное управление нами занималось, то мы подследственные Центральному району и суд Центрального района должен был нас судить. Все знают, что если нас привезут в Центральный суд, то нас оттуда освободят. Изначально, потому что сказали, что у прокуратуры с Центральным судом есть отношение такие, что они не то, что предвзято относятся, а правильно, принципиально относятся. На тот момент, если бы нас привезли, рассмотрели дело, нас бы освободили еще в июле месяце. Но почему то судья Терентьев к нам приезжает, в глаза нам не смотрит и арестовывал нас раз 15 подряд. Нас бы в июле освободили, и мы бы ходили своими ногами в суд, и у нас бы этих проблем не было. Поэтому речь идет о том, что мы подследственные следственному управлению – Центральный район. Если там уголовное преступление совершили в Николаевском районе, то значит возили нас туда, куда выгодно прокуратуре и стороне обвинения. Ни больше, ни меньше возили туда, где они договорились, – заявил Науменко.

В свою очередь прокурор Денис Стоянов отрицает доводы стороны защиты. Он кратко ответил, что следственное управление ГУНП может проводить расследование на территории всей области, а не в границах более мелких административных районов.

Судья Дмитрий Никитин Прокурор Денис Стоянов

Евгений Грудский Игорь Уваров

Кроме того, адвокаты и обвиняемые неоднократно жаловались, что якобы правоохранители проводили обыски с нарушениями.

В частности, они отмечали, что один из следователей согласно протоколу находился одновременно при обыске жилья Науменко и Уварова, среди понятых есть двое действующих полицейских Заводского отдела полиции и граждане с пропиской в воинской части по адресу улица Большая Морская,14. Также защитники отмечали, что обыски проводились немедленно после задержания по заранее известным местам и без постановления следственного судьи. В свою очередь правоохранители руководствовались срочностью проведения обысков тем, что доказательства могли уничтожить после начала спецоперации.

Напомним, ранее Науменко зявил, что его «взяли потому, что он знал, что должен 30 тысяч гривен».

Как известно, обвиняемые требовали от обвиняемого во взяточничестве работника филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева. Тогда же суд продлил Науменко, Грудскому и Уварову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.