«Наум» с подельниками вымогали деньги с николаевца за якобы «решенный» ими в суде вопрос, – следствие

Фото с момента задержания Андрея Савова на взятке Игорь Науменко и его пособники Евгений Грудский и Игорь Уваров вымогали деньги с потерпевшего Андрея Савова за помощь в позитивном решении суда для последнего.

Об этом говорится в соответствующих материалах следствия, оглашенных во время избрания меры пресечения Игорю Науменко и его пособникам в среду, 5 июля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– За избежание ответственности за совершение преступления предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, – процитировал судья часть определения.

Стоит отметить, что Андрей Савов, который являлся работником филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» 29 ноября 2016 года был задержан сотрудниками Управлением защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции Украины при получении взятки в 22 тысячи гривен. В прокуратуре тогда сообщили о квалификации преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством»).

В ходе судебного разбирательства Савов пошел на сделку со следствием и признал свою вину. В итоге 24 февраля 2017 года судья Центрального райсуда Николаева Оксана Мамаева вынесла Савову приговор, которым тот был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 368 УК Украины. Отметим, что санкция ч.3 ст.368 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет конфискацией имущества, а ч.1 – штрафом от 1 тысячи 700 до 2 тысяч 500 гривен или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

За совершение преступления Савов был наказан штрафом в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тысяч 500 гривен. Также Андрей Савов был судом лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

В материалах следствия говорится, что с Савова начали вымогать деньги за положительное для него решение суда начиная с конца апреля 2017 года. Грудский и Уваров представились Андрею Савову посланниками от «Наума» и назвали Савову сумму в 200 тысяч гривен. Он якобы посчитал так называемый «долг» несуществующим, что и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

29 июня возле автозаправке «WOG» в районе пересечения улиц Пушкинской и Чкалова Савов отдал Грудскому 10 тысяч гривен. 3 июля Савов принес Грудскому и Науменко еще 20 тысяч гривен и в этот момент сотрудники СБУ задержали подозреваемых.

Игорь Науменко Евгений Грудский Игорь Уваров

Напомним, что 3 июля в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В николаевской полиции говорят, что «Наума» и его ОПГ подозревают в ряде тяжких преступлений.

В СБУ затем заявили, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины. Также сообщалось, что в доме николаевского «смотрящего» Науменко изъяли видео с камер наблюденияи силовики посмотрят, кто к нему приходил.