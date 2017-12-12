«Что нам дальше делать?»: Владельцы «ювелирок» Николаева обратились к губернатору Савченко из-за банды разбойников

Владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей.

Об этом идет речь в коллективном обращении владельцев ювелирных магазинов Николаева к председателю ОГА Николаевской области Алексею Савченко, которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

В своем обращении представители ювелирного бизнеса сетуют, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам.

При этом представители ювелирных магазинов не понимают, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

«Ни одно ограбление не раскрыто, украденные ценности не возвращены! Что нам дальше делать, ждать новых грабежей и убийств? Учитывая Вашу должность, как высшего государственного чиновника в области, который обеспечивает контроль за соблюдением норм украинского законодательства, в том числе права граждан на защиту, безопасную жизнь и здоровье, а также учитывая существующий у Вас опыт оперативного сотрудника спецподразделения по борьбе с преступностью Министерства внутренних дел Украины, от своего имени и граждан Николаева вмешаться в эту чрезвычайно опасную ситуацию, дать принципиальную оценку действиям или бездействию ответственных органов с целью не допустить дальнейшие дерзкие разбойные нападения и обеспечить надежную охрану жизни, здоровья, личной и приватной собственности граждан на подведомственной Вам территории», – говорится в письме.

Напомним, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции.

Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также, 9 сентября, во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу, вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

А 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».