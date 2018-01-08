В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской

Правоохранители задержали задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом 8 января сообщил телеканалу «112 Украина» директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Он отметил, что сейчас ведомство готовит более развернутую информацию о подозреваемом, которую вскоре обнародуют на официальном сайте.

Как сообщалось ранее, по факту смерти юриста Ирины Ноздровской открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требовали найти и наказать убийц Ноздровской. Аналогичное требование выразили в посольстве США в Украине. Позднее выяснилось, что по предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.