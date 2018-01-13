Защита «Наума» заявила, что деньги от потерпевшего требовало его руководство с «Николаевобленерго»

Обвиняемые в вымогательстве долга Игорь Науменко, Евгений Грудский, Игорь Уваров общались с потерпевшим Андреем Савовым вместе с его тогдашним руководством с «Николевоблэнерго», которое и якобы давало свои деньги, чтобы «поменять ему статью и он находился под домашним арестом».

Об этом стало известно в ходе выступления адвоката с просьбой избрать Игорю Науменко меру пресечения не связанную с содержанием под стражей в судебном заседании в пятницу, 12 января, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 29 ноября 2016 года инженера филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Андрея Савова задержали при получении взятки в 22 тысячи гривен. В прокуратуре тогда сообщили о квалификации по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством»). Позже Савов пошел на сделку со следствием и признал свою вину. В итоге 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор, которым тот был признан виновным в совершении преступления уже по ч. 1 ст. 368 УК Украины и понес наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

3 июля 2017 года в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от вышеупомянутого Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.

В судебном заседании адвокат Игоря Науменко Екатерина Сидорчук в своем ходатайстве в качестве аргументации навела ряд цитат из показаний потерпевшего Андрея Савова и материалов негласных следственных (розыскных) действий, из которых исходит, что с потерпевшим о его долге также беседовало и его непосредственные руководители – директор филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Наталия Куличенко и ее заместитель Игорь Николаенко.

Сидорчук уверяет, что в действиях ее подзащитного Науменко нет состава инкриминируемого преступления и зачитала диалог, который состоялся в августе 2017 года возле здания апелляционного суда Николаевской области.

>> Куличенко: Тебе говорили: закончатся суды – приедешь. Что ты петляешь?

<< Савов: Я не петлял.

>> Куличенко.: Трубку ты не брал. Не надо…

<< Николаенко: Андрюш, ты хоть бы пришел раз тебе сняли браслет. Ты бы пришел. Я тебе говорю, ты нам должен чужих 30.

>> Савов: Мне браслет не одевали

<< Николаенко: Слушай, ты нам должен чужих 30. Ты сказал: «Хорошо, послушай, я верну».

>> Савов: Да.

Также Савов во время дачи показаний рассказал, за что именно платились деньги:

– За то, что ты был под домашним арестом и за то, что тебе поменяли статью из части третей на часть первую, тоже давались деньги, - процитировали слова Савова о требовании Куличенко.

Также Андрей Савов объяснил, что 80 тысяч – это личные деньги его начальства. Об этой сумме долга ему якобы и говорили непосредственно именно Куличенко и Николаенко, которые также добавили, что нужно «вопрос нужно решать с Грудским и Уваровым». Также Сидорчук добавила, что о 200 тысячах гривен ему ничего не говорил Науменко, а снова Кулиниченко и Николаенко.

– Маркин мне сказал, что да, действительно ему давались деньги в размере 30 тысяч гривен. На его личные растраты давались деньги Кулиниченко и Николаенко, – пояснял Савов, что спрашивал о долге у своего адвоката.

Напомним, что 12 января Заводский районный суд Николаева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Науменко, известному как «Наум», и двум его подельникам Евгению Грудскому и Игорю Уварову, обвиняемых в вымогательстве.