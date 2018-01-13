На Николаевщине открыли уголовное дело за повреждение служебного автомобиля и сопротивление депутата полицейским

В Вознесенске полицейские начали уголовное производство по факту повреждения служебного автомобиля «Укртрансбезопасности», а также из-за угроз и сопротивления местного депутата сотрудникам полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 12 января с салона автомобиля «ВАЗ» пассажирка кинула камни и повредила служебный «Hyundai Sonata» «Укртрансбезопасности». Также водитель этого «ВАЗ» попытался скрыться от сотрудников патрульной полиции и во время погони создавал аварийную ситуацию на дороге. Когда полицейские задержали агрессивного водителя автомобиля-нарушителя, он представился депутатом и угрожал полицейским увольнением. По информации «Претупности.НЕТ» этим водителем «ВАЗ» оказался депутат Вознесенского райсовета от «БПП» Руслан Ярошенко, который связан с пассажирскими перевозками в Вознесенском районе.

«По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия», – сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге пьяный депутат райсовета устроил стрельбу с балкона по людям.