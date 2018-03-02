В Николаеве «скорая» со спецназом и полицией возила «положенца» Науменко из больницы в суд и обратно

В пятницу, 2 марта, в Заводский районный суд медики в сопровождении спецроты полиции и патрульных привезли на заседание подозреваемого Игоря Науменко, но из-за состояния здоровья снова увезли в больницу из суда.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Игоря Науменко 14 февраля увезли из следственного изолятора в Больницу скорой медицинской помощи после ухудшения состояния.

В Заводский райсуд прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Игоря Науменко. При этом его адвокаты настаивают, что их подзащитный не может участвовать в заседании из-за своего состояния здоровья, а прокурор говорил, что подозреваемый симулирует свое состояние.

Коновой все же привез Игоря Науменко из БСМП в суд. Как пишут «Новости­-N», адвокаты настаивали в начале заседания выслушать врача о состоянии их подзащитного.

Врач Владимир Астаков сказал, что есть кровоизлияние и ишемический инсульт головного мозга. Такая нагрузка, по мнению медика, может привести к необратимым последствиям. В суде у Науменко поднялось давление и может быть гипертонический криз.

Позже медики определили, что у Науменко повышенное давление и подготовили суду справку о его состоянии.

После этого, Игоря Науменкона носилках погрузили в автомобиль скорой медицинской помощи и в окружении спецназа все направились обратно в медучреждение. Прокурор и адвокаты остались в закрытом судебном заседании.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», в больнице врачам удалось стабилизировать давление Науменко. Его поместили в палату под охраной полиции. Врач сказал, что сейчас Науменко должен находится в спокойной обстановке.

Спецназ покинул помещение БСМП после размещения Науменко в палате.

Напомним, что Игорь Науменко вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым обвиняется в вымогательстве от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре 2017 года прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева.