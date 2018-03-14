Суд продлил меру пресечения депутату Николаевского горсовета Копейке и его сыну

Игорь Копейка Заводский районный суд Николаева продлил меру пресечения депутату Николаевского городского совета Игорю Копейке и его сыну Николаю.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в связи с истечением сроков. Судья Вячеслав Кузьменко поддержал ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения подозреваемым на 60 суток.

Игорь Копейка должен в течение двух месяцев выполнять возложенные на него судом после оплаты залога обязанности. А Его сын Николай также два месяца пробудет под домашним арестом в ночное время суток.

Кроме того, суд вскоре должен рассмотреть ходатайства о продлении меры пресечения другим фигурантам - Дмитрию Рябцу, Олегу Тоболину и Вадиму Фолтину.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.