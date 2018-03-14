«Если не явится на допрос в СБУ», - Луценко заявил о намерении арестовать нардепа Надежду Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на снятие неприкосновенности и арест нардепа Надежды Савченко, если она не явится на допрос.

Об этом он сказал на заседании комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 14 марта.

- О расследовании. Не хочу показаться назойливым, но в ближайшие дни, если нардеп Савченко завтра снова не явится на допрос, то я буду вынужден буквально завтра внести представление на привлечение к ответственности народного депутата, - сказал Луценко.

Он добавил, что в ходе рассмотрения этого вопроса нардепы увидят, «насколько мы близки к пропасти как государство, которая находится во внешней и внутренней войне»,

- Если Савченко не появится завтра на допрос, я готов подавать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест, - сказал он.

По словам генпрокурора, современные транспортные средства позволяют прийти на такой важный для государства допрос вовремя.

- Очень не хотел бы, чтобы герой Украины Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне, - подытожил Луценко.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

- На данный момент следствие имеет много доказательств, в том числе и записей – и аудио, и видео, которые раскрывают картину запланированного, хорошо срежиссированного теракта в стенах ВР. В связи с этим мы не только арестовали Рубана, но и обратились к народному депутату Савченко с просьбой прийти на допрос в СБУ, - сказал генпрокурор.

По его словам, Савченко должным образом сообщили о вызове на допрос. Он подчеркнул, что имеет «достаточно оснований и полномочий, чтобы внести представление».

На вопрос, по каким статьям теоретически можно обвинить Савченко, Луценко сказал:

- Можно сделать и теоретически, и будет сделано практически. Если завтра не прибудет, я буду вынужден внести представление, в тексте которого вы все увидите.

Напомним, ранее СМИ со ссылокой на источники в силовых структурах сообщали, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал. Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.