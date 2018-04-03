Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, призывая к объективности расследования.

Об этом он заявил после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Была попытка провести следственные действия - в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Холодницкий.

- Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях, - добавил он.

Вместе с тем, руководитель САП заверил:

- Готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию.

По словам руководителя САП, во вторник пришел на допрос без адвокатов.

- Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты, - добавил он.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.