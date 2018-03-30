«Бежать не собираюсь и за кресло не держусь»: глава САП Холодницкий пообещал ответить на «каждое слово обвинения»

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров рассмотрения жалобы относительно него и пообещал прокомментировать «каждое слово» в обвинении.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает "Украинская правда".

По его словам, он узнал о жалобе генпрокурора Юрия Луценко к КДКП из соцсети Facebook.

- Руководители двух ведомств синхронно направили жалобу об увольнении меня с должности. Я ее еще не видел и комментировать ее суть пока не могу, - сказал Холодницкий.

- Я буду настаивать на публичном рассмотрении этой жалобы и обещаю ответить на каждое слово, - сказал руководитель САП.

Он отметил, что его удивляет видение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по поводу того, что происходит в САП. Холодницкий отметил, что еще не дочитал интервью Ситника, но «удивлен теми заявлениям», которые озвучил директор НАБУ.

Главный антикоррупционный прокурор продемонстрировал заявление об увольнении и отметил, что не держится за должность.

- У меня в сейфе есть заявление, написанное 2 декабря 2015 года, в первый день работы. На нем нет подписи генпрокурора и нет даты. Это своеобразный стимул не держаться за кресло, - сказал Холодницкий.

Он добавил, что будет требовать законных и справедливых результатов расследования.

По его словам, все обвинения против него не обоснованы, поскольку все что делал, это «требовал достаточной доказательной базы от коллег» в тех делах, которыми они занимались.

- Однако во многих случаях, прячась за громкими именами и задержаниями, коллеги не думали о доказательной базе, - заявил Холодницкий.

Руководитель САП отметил, что именно из-за слабых доказательств расследования длились месяцами и заканчивались ничем. Холодницкий подчеркнул, что не собирается бежать.

Также он добавил, что его защитники еще разберутся в законности прослушки в кабинете.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки. Также сообщалось, что глава САП может подать в отставку по состоянию здоровья. Луценко подтвердил, что НАБУ установило прослушку в кабинете Холодницкого.

Отметим, дело, в котором фигурирует антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, возбудили после подтверждения информации о препятствовании руководства Специализированной антикоррупционный прокуратуры расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщалось, глава САП Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ