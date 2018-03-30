Глава САП Холодницкий не пришел на допрос в ГПУ

Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру, куда его вызвали на утро 30 марта.

Об этом сообщает INSIDER.

Допрос должен был начаться в 10 утра. Главу САП должны были допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве, и взять образцы его голоса.

Производство, по которому был вызван Холодницкий, пока не возможно найти по номеру в ЕРДР.

В свою очередь, сам антикоррупционный прокурор в комментарии INSIDER не ответил на вопрос о допросе, сказав лишь, что на данный момент «находится на работе».

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки. Также сообщалось, что глава САП может подать в отставку по состоянию здоровья.

Отметим, Луценко подтвердил, что НАБУ установило прослушку в кабинете Холодницкого.

Также напомним, что судья из Днепра, которого задержали во время дачи взятки главе САП Холодницкому, вернулся на работу.