«Бизнес по-николаевски», – бизнесмен заблокировал транспорт с вывозимым из завода металлопластиковых окон оборудованием

В четверг поздно вечером, 5 апреля, в Николаеве бизнесмен, совладелец завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили «Isuzu» и «ГАЗель», вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.

На месте событий побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее Кривохижа заявлял, что компания его бизнес партнера намерена вывезти оборудование «Конкордпласт 2000» в помещение в Терновке, которое было приобретено за общие заработанные средства.

По словам Кривохижы, рабочие завода сообщили ему о том, что с территории завода двумя грузовыми автомобилями вывозят оборудование в виде составляющих от станков.

– Я сразу же поехал к заводу на улице Вячеслава Черновола. Не доезжая метров 500, я увидел, что на встречу мне едут два грузовых автомобиля. Я заблокировал их, отобрал ключи и вызвал сотрудников полиции. По всей вероятности, это комплектующие от станков. Вторая сторона заявляет, что это их оборудование. Однако на территории предприятия оборудование принадлежит фирме «Конкордпласт 2000», – отметил Кривохижа.

Также, по его словам, сегодня он подал в Ингульский отдел полиции заявление о преступлении – его в нарушение вывели из состава учредителей фирмы «Конкордпласт 2000», подделав соответствующие документы. Заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований.

– Вот такой вот бизнес по-николаевски, – резюмировал Кривохижа.

Находящийся на месте событий директор ООО «Алпри Групп», которая арендует 150 квадратных метров площади у «Конкордпласт 2000», сын бизнес партнера Кривохижы Владимира Приходько Денис сначала попытался запретить корреспонденту «Преступности.НЕТ» фотографировать автомобили с оборудованием. К разговору подключился его адвокат, вместе с которым они принялись утверждать, что никаких комментариев давать не будут, обвинять издание в необъективности, а после просьбы корреспондента вести общение корректно, в грубой форме с использованием ненормативной лексики закончили разговор.

Находящийся на месте следователь Ингульского ОП опросил обе стороны. Также на месте присутствовали сразу два наряда патрульной полиции Николаевского области. Один на место вызвал Андрей Кривохижа, второй – адвокат Дениса Приходько.

На момент, когда корреспондент издания покидал место событий, разбирательства между сторонами с участием полиции продолжались.

Напомним, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленного доведения до банкротства и уничтожение документации второй стороной.

Этому предшествовало покушения на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками.

Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.