Чиновник мэрии Николаева Кондратьев остается под стражей, залог ему не уменьшили, - прокуратура

Александр Кондратьев Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева. Сумму залога ему не уменьшали, она составляет 3 миллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Кроме Кондратьева не изменили меру пресечения еще двум подозреваемым.

Напротив, смягчили меру пресечения, уменьшили залог гражданину Молдовы и еще одному, пятому подозреваемому, который внес залог и вышел на свободу.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд уменьшил в 35 раз залог Кондратьеву и он выйдет из-под стражи.

Редакция «Преступности.НЕТ» приносит своим читателям извинения за публикацию не до конца проверенной информации.

Напомним, 22 марта задержали начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Он подозревается в организации схемы по продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области. Согласно информации СБУ, сообщники за один пакет поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.

По информации ГПУ, Кондратьев имеет двойное гражданство – Украины и России, а его сын является военнослужащим вооруженных сил России.