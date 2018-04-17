«Правки Лозового в действии»: Печерский суд отказал применить меру пресечения к экс-судьям, арестовавшим майдановцев

Печерский суд 16 апреля отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о применении к экс-судей Апелляционного суда Киева Александра Беца и Ольги Ефимовой меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщил в Facebook адвокат евромайдановцев Роман Маселко.

«Мотив суда неизвестен, но Бец ссылался на поправки Лозового, как основание отказа. Мол, срок досудебного расследования (18 месяцев) уже закончился», - написал он.

«В конце адвокат Беца поблагодарил судью «за правосудие»:) Интересно, что в этот момент подумал Бец, который 4 года назад бросил за решетку на 2 месяца двух участников Майдана, за то, что просто везли шины и забрал права у матери двоих детей за то, что «не остановилась» в месте, где она вообще не ехала», - написал Маселко.

Он также напомнил, что Ефимова подтвердила заключение активистов Майдана, «совершивших тяжкое преступление - везли шины».

«Очевидно уже тогда она понимала свою безнаказанность. Пока единственным наказанием судей является то, что им приходится сидеть на скамье подсудимых», - отметил он.

Адвокат евромайданивцев Евгения Закревская написала в Facebook, что адвокат Мирошниченко, который защищал Беца, в ходе заседания цитировал поправки Лозового.

«Акцентирует внимание на «смену» поправок парламентом и отсутствие вето Президента. Все процессуальные действия происходят за пределами сроков расследования», - сообщила она.

Закревская отметила, что по оценкам специалистов по такой схеме должно быть закрыто около 200 тысяч дел.

Напомним, 15 марта вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.

Отметим, ранее в Национальной полиции сообщали, что после вступления в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды столкнулись с трудностями в вопросе выдачи разрешений на захоронение тел погибших.

Также Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что из-за правок лозового очередь на право подать ходатайство в Печерский суд на проведение обыска растянулась на три месяца.