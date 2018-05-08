Суд наказал пойманного на взятке в 2 тысячи долларов чиновника Николаевской ОГА штрафом в 25,5 тысяч гривен

Петр Каминский В Николаеве суд утвердил договор о признании виновности начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской ОГА Петра Каминского и прокуратуры, согласно которому наказал чиновника штрафом в размере 25,5 тысяч гривен за взятку в размере 2 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, Каминский был задержан 19 апреля следователями военной прокуратуры во время получении взятки в размере 2 тысячи долларов. Он требовал от жителя Николаева взятку за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.

21 апреля следственный судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство военной прокуратуры и отправила Каминского под домашний арест. Позже Каминский заключил сделку и признал свою вину. В ходе расследования уголовного производства проверялась информация касательно того, что Каминский якобы брал деньги для снятия двух жителей Николаева с военного учета. При этом деньги должен был передать военному комиссару Ингульского районного комиссариата Бойко, который также был допрошен в рамках данного уголовного производства.

«Согласно условиям соглашения прокурор и обвиняемый договорились о формулировки обвинения, всех существенных для данного уголовного производства обстоятельств и правовой квалификации действий обвиняемого по части 2 статьи 369-2 УК Украины. К. безоговорочно признал свою вину в объеме предъявленного обвинения. При этом сторонами сделки определено согласованное ими наказание по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25500 гривен», – сообщили в суде.

Напомним, что в Николаеве 13 августа 2014 года на тот момент депутат Николаевского областного совета от Партии регионов, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Каминский устроил дорожно-транспортное происшествие. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник на момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 14 августа 2014 года по распоряжению губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Каминского привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор за использование рабочего автомобиля в нерабочее время.

В октябре 2014 года после судебного заседания по делу Каминского, который пьяным устроил ДТП, толпа людей запихнула его в мусорный бак и облила зеленкой.

Также отметим, что судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий признал его виновным в совершении ДТП, и наложил на него штраф в размере 425 гривен.