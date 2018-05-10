На военнослужащих 92-й бригады открыли уголовное производство о преступной халатности на полигоне «Широкий лан»

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту халатного отношения военнослужащих к выполнению своих служебных обязанностей во время временного размещения воинской части А0501 (92-я отдельная механизированная бригада) на территории полигона «Широкий лан».

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Уголовное производство начато по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины («Небрежное отношение к военной службе»).

Военная прокуратура в апреле-мае проверила, как должностные лица воинских частей соблюдают законы о защите прав военнослужащих на полигоне «Широкий Лан».

«В ходе изучения нашли просчеты в организации питания личного состава, ежедневного контроля за качеством приготовления пищи, безопасных условий прохождения военной службы, обеспечении санитарно-гигиенических и бытовых условий», - отмечено в сообщении.

За нарушения при временном размещении на полигоне на командование воинской части А0666 (28-я отдельная механизированная бригада) составили четыре административных протокола по статье 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Халатное отношение к военной службе»). А на командование воинской части А0501 за такие же нарушения составили пять административных протоколов. Сейчас все вышеуказанные протоколы направлены для рассмотрения в Николаевский районный суд.

Напомним, что 13 марта на полигоне «Широкий Лан» вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро – получили ожоги разной степени. Кроме того, на полигоне «Широкий лан» прогремел взрыв в военной палатке и офицер 28-й бригады получил ранение голеней.

Ранее были опубликованы фото, на которых показали ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан».