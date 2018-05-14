В Николаеве суд на время следствия отправил грузинского вора в СИЗО с правом внесения на залог 120 тысяч гривен

В понедельник, 14 мая, следственный судья Заводского районного суда города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 120 тысяч гривен 44-летнему гражданину Грузии, который подозревается в совершении краж на территории Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, в пятницу, 11 мая, во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. В итоге двоим из них прокуратура отказалась сообщать о подозрении несмотря на то, что один из них травмировал полицейского. О подозрении сообщили только одному.

В прокуратуре отметили, что «в ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Грузии прибыл на территорию Николаевщины с целью незаконного обогащения путем совершения краж из квартир жилых домов и квартир».

«Он был задержан «на горячем» после очередной кражи из квартиры на территории одного из районов. Николаева. В вора изъяты похищенные вещи и ценности, которые он не успел сбыть. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 185 УК Украины, а именно тайное хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище. За содеянное уголовное правонарушение подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что «прокуратура Николаевской области всегда занимает принципиальную правовую позицию, которая основывается на нормах Уголовного процессуального законодательства Украины. И соответственно в рамках этого производства в процессуальный способ отрабатывается причастность других лиц к совершению указанного преступления».