Учеников николаевской школы, которых госпитализировали после распыления слезоточивого газа в школе, выписали из больницы

В Николаеве выписали из больницы почти всех учеников школы №6, которые пострадали 21 мая в результате распыления слезоточивого вещества в здании учебного заведения.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев.

Как известно, неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия. После произошедшего 36 детей были госпитализированы. Двое детей находились в отделении реанимации для дальнейшего наблюдения.

«Дети счастливы и здоровы. Почти все дома. Пятеро ждут родителей с выпиской на руках», – написал Багрянцев.

Ранее он также отметил, что по состоянию на 12:00 22 мая дети находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке. Два ребенка, которые 21 мая были в реанимационном отделении, получили всю необходимую медицинскую помощь и переведены в общее отделение в удовлетворительном состоянии.

«Всех пострадавших тщательно обследовали, согласно протоколам оказания медицинской помощи. Угроз жизни и здоровью нет», - подытожил Багрянцев.

Напомним, что в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления неизвестным газом в николаевской школе и квалифицировали по статье «Хулиганство». Стоит отметить, что по результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.