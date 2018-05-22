Задержанный при получении взятки руководитель аппарата Центрального райсуда, которому не смогли избрать меру пресечения, вышел из изолятора

Во вторник, 22 мая, задержанного при получении взятки руководитель аппарата Центрального районного суда Николаева отпустили из изолятора временного содержания Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Как известно, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. В результате 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где также будет определена и подсудность производства.

В связи с тем, что с момента задержания Руслана Мизюна прошло 72 часа, но мера пресечения в отношении него так и не была избрана судом, его отпустили из изолятора временного содержания Нацполиции.

Напомним, что руководителя аппарата районного суда задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.