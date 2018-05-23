Апелляционный суд до 29 мая не сможет определить, где изберут меру пресечения главе аппарата Центрального райсуда

Руслан Мизюн Апелляционный суд Николаевской области не ранее 29 мая определит, какой суд сможет избрать меру пресечения подозреваемому руководителю аппарата Центрального районного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного райсуда.

Напомним, что руководителя аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Как известно, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где также будет определена и подсудность производства.