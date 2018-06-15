В Николаеве суд продолжил изучать телефонные разговоры по «делу Наума»

В пятницу, 15 июня, в Заводском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного производства по сути в отношении Игоря Науменко, Евгения Уварова и Игоря Грудского, которых обвиняют в вымогательстве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе судебного заседания прокурор Денис Стоянов просил суд приобщить к материалам производства доказательства - стенограммы телефонных разговоров между Уваровым и Грудским. Адвокат ходатайствовала о прекращении изучения данных доказательств, аргументируя это тем, что там есть нарушения.

Стоит отметить, что на заседании присутствовали двое из троих обвиняемых – Игорь Науменко и Евгений Уваров.

Прокурор зачитал стенограмму телефонного разговора Уварова и Грудского, который состоялся 29 мая 2017 года. Во время данного разговора также упоминался адвокат Сергей Маркин. По словам Грудского, Маркин «давал вторую часть денег».

Грудский: Маркин этот назначил другую сумму, что затраты были на освобождение Андрюши (Савов, –прим. ПН), понимаешь? Но то, что Андрюша, там Наташа (директор филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Наталия Куличенко, – прим. ПН) сказала, что он «крысак», что он там отключал, подключал, и сам тянул у них бабки. Ну, крыса там. Да, имело место. Я думаю, знаешь как? Надо с Маркиным будет встретиться, и с тобой. Я приеду, и мы встретимся с тобой. … Когда Наташа будет, чтобы мы его услышали, и потом он уже не отъедет, понимаешь..

В другом из разговоров между двумя обвиняемыми упоминалась женщина, с которой они должны были встретиться, однако ее имя в ходе разговора не прозвучало.

Уваров: Нам же нужно навестить даму, которую мы хотели навестить, подарить ей цветы. Грудский: Да-да-да. Ты что, внатуре? Игорь ее знает или нет? У: За вот эту знают, конечно. Не знаю, за Юру говорю. Г: Знают ее? У: Да. Г: Ну, я тебе сразу сказал, что там такие бабки, где плавает полмиллиона, понимаешь, долларов. Конечно он ее знает. У: Слушай, и он говорит, что у меня есть на нее бумажка, и я могу тебе ее подарить. Г: У кого? У Наума? У: Да. Г: Есть бумажка? Та это капец. У: Да. Ее рвали-рвали, кто только не рвал уже. Г: Все-все-все. Ты знаешь, кто, я понял, кто. Но тат, братан,… Это шельма. Но там у тети мозг не останавливается – работает мозгами круглосуточно.