В Николаеве суд отправил «Наума» под домашний арест

Игорь Науменко (фото - архив) В пятницу, 2 марта, Заводский районный суд Николаева изменил подозреваемому в вымогательстве Игорю Науменко меру пресечения – с содержания под стражей в СИЗО его отправили под домашний арест.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в суде.

Как известно, Игоря Науменко 14 февраля увезли из следственного изолятора в Больницу скорой медицинской помощи после ухудшения состояния.

В Заводский райсуд прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Игоря Науменко. При этом его адвокаты настаивают, что их подзащитный не может участвовать в заседании из-за своего состояния здоровья, а прокурор говорил, что подозреваемый симулирует свое состояние. 2 марта подозреваемого Науменко все же привезли в суд, но после ухудшения состояния его снова увезли в больницу.

Без участия Науменко суд провел судебное заседание в закрытом режиме. Сторона обвинения настаивала на продлении на 60 суток содержания под стражей для Игоря Науменко. Адвокаты требовали избрать для их подзащитного более легкую меру пресечения.

В итоге судья Дмитрий Никитин не удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил Науменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что Игорь Науменко вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым обвиняется в вымогательстве от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре 2017 гоад прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева.