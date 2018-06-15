СБУ опубликовала доказательства того, что заказ на убийство Бабченко поступил из России

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства того, что заказ на убийство журналиста Аркадия Бабченко поступил из России.

Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает РБК-Украина.

Так, СБУ зафиксировала телефонные разговоры Германа со свидетелем, касающиеся подготовки террористического акта.

- Службой была получена информация о неустановленном на то время лице, с которым Герман обсуждал детали совершения теракта. Отмечу, что именно благодаря комбинации СБУ нам удалось не только установить этого человека, но и получить важные для этого показания. Так, СБУ задокументирована попытки одного из организаторов преступления - Германа - получить оружие и боеприпасы из района проведения ООС на Донбассе. Сам гражданин Герман объясняет на аудиозаписи, что эта задача поставлена ​​российской стороной. Герман фактически признает себя российским резидентом в Украине, - рассказал Тиводар.

По его словам, следствие по делу Бабченко продолжается.

- Хотел бы отметить, что сначала мы планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков и возможных других соисполнителей террористического акта в отношении Бабченко. Но было задокументировано, что спецслужбами РФ планируется целый ряд террористических актов в Украине. При этом были получены данные, что составлен список потенциальных объектов террористических атак. Кроме гражданина Германа, на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлечены российской стороной к выполнению этих террористических актов, - добавил он.

Также Служба безопасности Украины установила второго подозреваемого по делу о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

- Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович, - сообщил Тиводар.

По его словам, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб.

Тиводар отметил, что сейчас устанавливается местонахождение Пивоварника.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Отметим, задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку.