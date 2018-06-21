Журналисты обнаружили копию российского паспорта скандального мэра Одессы Труханова

Журналисты нашли в документах Panama Papers доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть или хотя бы было российское гражданство – копию его российского паспорта.

Об этом сообщает «Слідство.Инфо».

Этот факт давно и упорно отрицали и сам Труханов, и официальные органы Украины и России. Теперь мэру, которого подозревают в коррупции, и СБУ, которая не нашла его российского паспорта, «светят» новые неприятности.

Копию загранпаспорта Труханова обнаружили в новой порции документов Panama Papers среди идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd. Фирма Mossack Fonseca, которая предоставляла финансовые услуги и помогала клиентам во всем мире создавать оффшорные компании, использовавшиеся, помимо прочего, для сокрытия богатства, была закрыта, и до момента обнародования немецким изданием Süddeutsche Zeitung новых документов Panama Papers судьба этих компаний, как и самой Mossack Fonseca, была неизвестна.

«Агентство финансовых расследований БВО (Британских Виргинских островов – ред.) открыло дело в отношении компании из истории о Труханове — Corderoy Asset Partners Ltd. 29 апреля 2016 года Агентство отправило запрос в Mossack Fonseca с просьбой выдать ряд документов этой компании. Пользователи, в свою очередь, написали человеку по имени Андрей Троценко — с просьбой обновить информацию о Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко ответил, что она не ведет деятельности с 2009 года. Однако именно в переписке между Троценко и островными администраторами и появились документы владельцев и директоров фирмы, включая паспорт одесского мэра», — говорится в сообщении.

Загранпаспорт № 5133183 выдан 26 июня 2003 года Министерством иностранных дел России. Срок действия документа закончился 26 июня 2008 года. День и место рождения в документе соответствуют данным из официальной биографии Труханова. Это доказывает, что как минимум с 2003 по 2008 год Труханов был гражданином России.

«Это противоречит заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет российского гражданства и паспорта. Кроме того, как подразделение Министерства иностранных дел России, которое и выдало Труханову паспорт, консульство должно было иметь эти данные», — подчеркивает издание.

Ранее журналисты нашли связь между Трухановым и оффшорными компаниями с БВО, большинство которых были связаны со строительством в Одессе и Киеве. Для регистрации компаний на БВО Труханов предоставлял адрес в российском городе Сергиев Посад (Подмосковье), что могло означать наличие у него российского паспорта, но тогда такой документ не был обнаружен.

Об отсутствии такого документа заявили в СБУ, а Генеральное консульство России в Одессе даже выдало соответствующую справку с подписью консула Валерия Катункина.

Однако в файлах Paradise Papers журналисты нашли еще одну связь Труханова с Россией. Для регистрации собственных оффшорных компаний дочь Труханова Екатерина использовала российский адрес: Москва, Ломоносовский проспект, 18, квартира 550.

Согласно официальному российскому реестру недвижимости, с 2003 года квартира принадлежит матери одесского мэра — Марии Дмитриевне Трухановой, которая 25 лет проработала в государственной больнице. А цена квартиры колеблется в пределах от 300 до 900 тысяч долларов.

«Поскольку Труханов живет с матерью, украинский закон обязывает его декларировать и ее имущество. Обычно он так и делает. Однако российская квартира никогда не появлялась в декларации Труханова», — подчеркивает издание.

Юрист Института развития региональной прессы Александр Волошин написал заявление в НАБУ с просьбой проверить эту информацию, поскольку ранее Мария Труханова не интересовала органы.

«После публикации о дорогостоящую московскую квартиру матери одесского мэра, я просил НАБУ также проверить официальные доходы Марии Труханов. Возможно, она уклонялась от уплаты налогов — это статья 212 Уголовного Кодекса Украины. А, возможно, деньги на квартиру давал сам мэр Одессы. Тогда детективам надо поинтересоваться, откуда у него миллионы», — пояснил Волошин.

Напомним, что ранее ВВС заявили, что Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Ранее стало известно, что в базе данных Федеральной налоговой службы России указан человек, имя, дата и место рождения которого совпадают с соответствующими данными мэра Одессы. Если ввести в форму личные и паспортные данные этого человека, то также можно получить идентификационный номер плательщика налогов. Если информацию ввести с ошибкой, номер не появляется.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины, проверяя появившуюся в СМИ информацию о наличии у Труханова паспорта РФ, заявила, что не нашла у него российского гражданства. Отметим, что позже мэр Одессы Труханов показал документы об отсутствии у него российского гражданства.

Также ранее сообщалось, что репортер BBC Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.